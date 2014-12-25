Кількість заражених вірусом Ебола досягла майже 20 тисяч - ВООЗ
11:42, 25 грудня 2014Зарубіжні новини
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Найбільша кількість тих, що заразилися, зафіксована в Сьєрра-Леоне - 9004
Фото: REUTERS
Кількість заражених вірусом Ебола станом на 24 грудня майже досягла 20 тис. осіб. Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters, яке цитує Всесвітню організацію охорони здоров'я.
В даний час число підтверджених випадків зараження лихоманкою - 19 463. Найбільша кількість тих, що заразилися, зафіксована в Сьєрра-Леоне - 9004.
Число жертв Еболи зупинилося на позначці 7573, при цьому найбільше від вірусу постраждала Ліберія - 3384.
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