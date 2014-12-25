Майже 30% мешканців США старше 40 років приймають холестеринознижувальні ліки

Такі дані наводяться в доповіді Центрів по контролю і профілактиці захворювань (CDC).

Дослідження фахівців з CDC за період з 2003 по 2012 рік показало, що частота використання статинів зросла з 18% до 26%. Причому в 2011-2012 роках 93% дорослих пацієнтів, що потребують холестеринознижувальної терапії, приймали статини.

Частота застосування статинів залежить від віку, але при цьому на неї не впливають стать і національність, зазначають науковці. Так, серед пацієнтів у віці 40-59 років тільки 17% регулярно використовують статини, тоді як у групі літніх людей старше 75 років цей показник становить 48%.

Як свідчать офіційні дані, у 2011-2012 роках у більш як 30 млн американців старше 20 років спостерігався підвищений рівень холестерину.

remedium.ru