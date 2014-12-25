Описана нова можливість впливати на переміщення пухлинних клітин

Робота опублікована в журналі Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research.

Діпептіпептидаза-9 (dipeptidyl peptidase 9, DPP9) відіграє важливу роль у функціонуванні пухлинної клітини. В даній роботі вивчався внутрішньоклітинний розподіл DPP9 та її робота в залежності від локалізації.

З допомогою електронного мікроскопа високого дозволу вчені змогли спостерігати за поодинокими молекулами DPP9 в культурі пухлинних клітин печінки. Деяка кількість білка виявлялася в мітохондріях. В основному фермент був локалізований на поверхні мікротрубочок, необхідних для забезпечення процесу внутрішньоклітинного транспорту і для міграції клітин. Конфокальна мікроскопія дозволила зафіксувати наслідки інактивації ферменту - уповільнення переміщення ракових клітин.

Отримані авторами дані вказують на те, що пригнічення активності ферменту DPP9 може використовуватися для боротьби з поширенням пухлин в організмі, проте необхідний ефективний інгібітор, що впливає на роботу цього ферменту.

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