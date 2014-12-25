Вчені пов'язали стрес з бажанням нагороди за страждання

Швейцарські вчені опублікували дослідження, результати якого доводять: стрес викликає бажання отримати винагороду за перенесені страждання. При цьому задоволення від такої компенсації (найчастіше це їжа, алкоголь, куріння), анітрохи не відрізняється від відчуттів у звичайній ситуації. Більш детально з висновками дослідної групи можна ознайомитися в Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognition.

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В експериментах взяли участь 36 студентів-добровольців, які люблять шоколад. Студентів піддавали стресу, поміщаючи їх руки в крижану воду. За 30 хвилин до і після цього вони відчували запах шоколаду. Потім фахівці брали аналіз слини добровольців для вимірювання рівня кортизолу.

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Дослідження показало, що стрес посилював бажання отримати винагороду у вигляді шоколаду, проте задоволення, одержуване від нього, було однаковим до і після експерименту. Вчені підкреслюють, що тема впливу стресу на людський організм має вивчатися й далі для підтвердження результатів експерименту.

gazeta.ru