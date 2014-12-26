Метформін підвищує ефективність протитуберкульозної терапії

Давно відомий препарат для лікування діабету в експериментах на тваринах і при застосуванні у людини посилював захисну відповідь організму-господаря щодо мікобактерій туберкульозу.

Туберкульоз являє собою величезну епідеміологічну проблему. Щороку від нього гинуть близько 1,5 мільйонів людей. Дія існуючих протитуберкульозних засобів спрямоване безпосередньо на мікобактерії, що призводить до відбору резистентних штамів і зниження ефективності препаратів.

Автори даної роботи провели скринінг зареєстрованих лікарських засобів і перевірили на тваринах їх вплив на перебіг туберкульозного процесу. Як виявилося, протидіабетичний засіб метформін уповільнював внутрішньоклітинне розмноження Mycobacterium tuberculosis за механізмом, в якому брала участь аденозинмонофосфат-активована протеїнкіназа. В мітохондріях клітин під дією метформіну утворювалося більше активних форм кисню, збільшувалася злиття фагосом і лізосом. У інфікованих мишей прийом метформіну поліпшував морфологію легенів, зменшував хронічне запалення і посилював специфічну імунну відповідь і ефективність традиційних засобів для лікування туберкульозу. Крім того, сприятлива дія метформіну була підтверджена в людей у двох незалежних когорти. У клінічних умовах контроль за розвитком інфекції був краще і полегшувався перебіг захворювання.

Нові дані вказують на ефективність метформіну в якості додаткового засоби лікування туберкульозної інфекції.

remedium.ru