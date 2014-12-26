Втрачену пам'ять можна відновити - вчені

Протягом багатьох десятиліть більшість нейробіологів вважали, що спогади зберігаються в синапсах - з'єднання між клітинами мозку, або нейронах, які руйнуються хворобою Альцгеймера. Результати нового дослідження свідчать про хибність цієї теорії.

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"Довгострокова пам'ять не зберігається в синапсах. Тому спогади не втрачаються безповоротно, якщо самі нейрони цілі. Пам'ять можна реконструювати, запустивши відновлення зруйнованих синаптичних зв'язків. Це буде не легко, але це можливо", - сказав Девід Гланзман, старший автор дослідження і професор Каліфорнійського університету.

Такі оптимістичні висновки не поширюються на хворих з пізньою стадією розвитку захворювання. Якщо вмирають нейрони, спогади не можуть бути відновлені.

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Вчені прийшли до даних висновків після проведення дослідів над морськими равликами, навчивши їх запам'ятовувати електричні розряди. У відповідь на вплив равлики запускали захисний механізм - виділявся серотонін, і росли синапси - який діяв кілька днів, що дозволяло захистити довгострокові спогади. "Довготривала пам'ять забезпечується зростанням нових синаптичних зв'язків за рахунок серотоніну", - прокоментував експеримент Девід Гланзман.

Коли формується довгострокова пам'ять, мозком виробляються нові білки, які беруть участь у створенні нових синапсів. Якщо цей процес порушується, наприклад, при струсі головного мозку, білки не можуть бути синтезовані і довгострокові спогади не зберігаються. Ось чому люди не можуть пригадати, що з ними сталося за кілька хвилин до струсу мозку.

Професор Гланзман сказав, що дослідження над морськими равликами будуть продовжуватися в цілях вивчення відновлення синапсів та пошуків методів лікування хвороби Альцгеймера.

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