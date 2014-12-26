Діабет загрожує не тільки повним людям

Лікарі вважають, що зайва вага все ж більше сприяє даному захворюванню, але діабет другого типу може розвинутися у людини абсолютно будь-якої комплекції. Подібний результат базується на тому факті, що індекс маси тіла - не досить точний предиктор ризику діабету.

Вчені вважають, що людям необхідно визначати, як жир накопичується в організмі, адже жир може бути зовні не видно, він може накопичуватися у великій кількості на внутрішніх органах. Таким чином, людина може виглядати стрункою, маючи при цьому велику масу внутрішнього жиру, що і зумовити розвиток хвороби.

Учені наголошують, що діабет може розвинутися, якщо внутрішній жир у великих кількостях накопичується на печінці та підшлунковій залозі, адже саме вони в організмі відповідають за вироблення інсуліну і контроль цукру в крові людини. Існує певний тип людей, у яких жир накопичується саме на цих органах, незалежно від їх зовнішнього вигляду і ваги.

med2.ru