В ООН прогнозують зростання кількості біженців у 2015 році

Про це він заявив у Женеві 26 грудня, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на агенцію epd.

За його словами, на сьогодні у світі понад 51 млн осіб, і у 2015 році їхня кількість зростатиме,

Гуттереш наголосив, що останнім часом нові конфлікти виникають майже щороку.

"Подумайте про Україну і Центральноафриканську республіку, мало хто це передбачав", - зауважив він.

Читайте такожЗ Криму та зони АТО до інших регіонів переселено майже 614,5 тис осіб

Гуттереш розкритикував неспроможність світової спільноти запобігти новим конфліктам та припинити вже існуючі війни, назвавши нинішню ситуацію "хаотичною", а "небезпеку і безкарність" - визначальними факторами сьогодення.

"Не знаю де і чому, але я припускаю виникнення нових воєн у наступному році", - застеріг комісар ООН і додав, що конфлікти, які тривають, такі як у Сирії та Судані, примусять ще більшу людей ставати біженцями.

"Це матиме драматичні гуманітарні наслідки", - попередив він.

За даними ООН, у 2011 році щодня 14 тисяч осіб змушені були залишати свої домівки, до 2013 року ця кількість збільшилася до 32 тисяч осіб на день. Загалом же на кінець 2013 року у світі налічувався 51 млн біженців - найбільше з часів Другої світової війни, наголосили в ООН.

Як повідомляв УНІАН, станом на 27 грудня в Україні зареєстровано понад 614 тис. внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території Криму та району проведення антитерористичної операції.