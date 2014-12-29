Як вберегтися від отруєння за новорічним столом

Харчові отруєння - не рідкість в новорічні свята. Фахівці підготували список рекомендацій, які допоможуть уникнути проблем, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Sydney Morning Herald. Доктор Томас Разга з Королівського госпіталю Мельбурна підкреслює: до отруєнь потрібно ставитися серйозно. Вони можуть коштувати життя.

Отже, бактерії, що викликають отруєння, найкраще розмножуються при температурі від 4 до 60 градусів. Тому їжа безпечна, якщо вона заморожена або, навпаки, дуже гаряча. А розігрівати їжу варто до дійсно гарячого стану.

Також важливо розділяти вже готові та сирі продукти під час зберігання. Це дозволить уникнути перехресного зараження. З цієї ж причини не можна спочатку нарізати сире м'ясо, а потім на тій же дошці почати різати салат. І, звичайно, не забувайте мити руки з милом після використання вбиральні або обробки сирих продуктів. Поки це залишається найнадійнішим способом, що дозволяє зупинити рознесення небезпечних патогенів з рук на предмети та з рук на руки.

Ще при покупці продуктів варто уважно вивчати товар. Якщо ви придбали гарячий і холодний продукт, то в дорозі такі продукти слід тримати окремо. Їжа, яка повинна бути гарячою, продається гарячої, а заморожені продукти в магазині не зберігаються поза холодильником.

Продавець повинен використовувати рукавички і різні ложки, расфасовуючи готові страви. Звичайно, продукти із зовнішніми ознаками пошкодження упаковки і з вичерпаним терміном придатності не підходять для святкового столу. І, до речі, остерігайтеся яєць. Якщо яйця дуже брудні, переконайтеся в тому, що вони добре проварилися.

Якщо зараження все-таки відбулося, намагайтеся пити більше води, щоб уникнути зневоднення. У важких випадках слід негайно звернутися до лікаря.