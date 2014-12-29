Виявлено причину розвитку стійкості пухлин до гормональних препаратів

Робота опублікована в журналі PNAS.

На дуже багатьох моделях (від дріжджів до хребетних) було доведено значення білків теплового шоку для збереження в популяції сприятливих для виду характеристик. Зокрема, кілька років тому було показано, що білок HSP90 знижує ефективність протигрибкової терапії, так як сприяє розвитку стійкості мікроорганізмів Candida albicans і Aspergillus fumigatus, що викликають грибкову інфекцію, до препаратів. Застосування інгібітора білка HSP90 в поєднанні з протигрибковими засобами значно поліпшувало результати.

Авторів даної роботи зацікавило питання, чи можуть подібні ефекти спостерігатися при розвитку злоякісних пухлин. Вони провели ряд експериментів на культурах клітин і досліди з участю лабораторних тварин. Вчені показали, що додавання навіть малих кількостей речовин, що інгібують роботу HSP90, дозволяло запобігти розвиток стійкості пухлин до гормональної терапії.

Дослідники відзначають, що одночасне використання інгібіторів HSP90 і препаратів для гормональної терапії, може зробити лікування більш ефективним.

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