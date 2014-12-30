Уявні тренування здатні замінити похід у спортзал?

Нове дослідження, проведене в Університеті Огайо, показало: думки про фізичні вправи так само ефективні, як похід в тренажерний зал. Вчені провели експеримент, в якому взяли участь 2 групи здорових людей. Дослідники наклали гіпс на зап'ястя добровольців. Учасники однієї з груп щодня протягом 11 хвилин повинні були представляти скорочення м'язів. Добровольцям з іншої групи такої інструкції не давали, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Виявилося, зв'язок між мозком і тілом вкрай сильний. Через чотири тижні учасники, які виконували вправи в голові, були вдвічі сильніші, ніж ті, хто цього не робив. Крім того, зміни відбулися і в мозку добровольців. Вправи позитивно вплинули на шляхи, що проводять нервово-м'язові імпульси.

Науковцям вже давно відомо, що головний мозок здатний контролювати і координувати рухи. Техніка візуалізації використовується професійними спортсменами для тренування. Тим не менш, в даному дослідженні вперше було доведено, що подібні вправи можуть запобігти атрофії м'язів. Дослідники сподіваються, що їх висновки допоможуть літнім людям і тим, хто проходить нейрореабілітацію.