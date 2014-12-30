ВООЗ: кількість заражених лихоманкою Ебола перевищила 20 тис. осіб

Кількість заражених лихоманкою Ебола в Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гвінеї перевищила 20 тис. осіб. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Reuters, яке цитує дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Наголошується, що 7842 людей загинули в результаті зараження вірусом.

Переважна кількість підтверджених випадків зафіксована в Сьєрра-Леоне.

Раніше в понеділок, 29 грудня, в Ліберії на кордоні зі Сьєрра-Леоне був зареєстрований новий спалах лихоманки. Повідомлялося про десятки нових випадків зараження вірусом.