ВООЗ: кількість заражених лихоманкою Ебола перевищила 20 тис. осіб
10:38, 30 грудня 2014Зарубіжні новини
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Наголошується, що 7842 людей загинули в результаті зараження вірусом
Фото: REUTERS
Кількість заражених лихоманкою Ебола в Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гвінеї перевищила 20 тис. осіб. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Reuters, яке цитує дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Наголошується, що 7842 людей загинули в результаті зараження вірусом.
Переважна кількість підтверджених випадків зафіксована в Сьєрра-Леоне.
Раніше в понеділок, 29 грудня, в Ліберії на кордоні зі Сьєрра-Леоне був зареєстрований новий спалах лихоманки. Повідомлялося про десятки нових випадків зараження вірусом.
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