Пробіотики рятують від депресії

Пробіотики - лікарські препарати або біологічно активні добавки до їжі, що містять живі мікроорганізми. Вчені з Оксфордського університету з'ясували: БАДи-пробіотики впливають на те, як люди обробляють емоційну інформацію. Крім того, вони знижують рівень тривоги та депресії, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідники припускають, що кишкові бактерії діють на імунну систему, яка, в свою чергу, впливає на мозок. В ході дослідження учасники, які вживали добавки, порівняно з людьми, які приймали плацебо, приділяли менше уваги негативній інформації і більше - позитивній.

Позитивний ефект спостерігався і у тих, хто лікувався від депресії та тривожних розладів. Люди, які вживали БАД-пробіотики менше турбувалися про погрози і негативні ситуації. Дослідники точно не знають, чому пробіотики подібним чином діють на мозок. Ймовірно, важливу роль тут відіграє блукаючий нерв, що передає сенсорну інформацію від кишечника до мозку.