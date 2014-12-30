Пробіотики рятують від депресії

11:15, 30 грудня 2014
Зарубіжні новини
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Кишкові бактерії діють на імунну систему, яка, в свою чергу, впливає на мозок

Фото: liveinternet.ru

Пробіотики - лікарські препарати або біологічно активні добавки до їжі, що містять живі мікроорганізми. Вчені з Оксфордського університету з'ясували: БАДи-пробіотики впливають на те, як люди обробляють емоційну інформацію. Крім того, вони знижують рівень тривоги та депресії, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідники припускають, що кишкові бактерії діють на імунну систему, яка, в свою чергу, впливає на мозок. В ході дослідження учасники, які вживали добавки, порівняно з людьми, які приймали плацебо, приділяли менше уваги негативній інформації і більше - позитивній.

Позитивний ефект спостерігався і у тих, хто лікувався від депресії та тривожних розладів. Люди, які вживали БАД-пробіотики менше турбувалися про погрози і негативні ситуації. Дослідники точно не знають, чому пробіотики подібним чином діють на мозок. Ймовірно, важливу роль тут відіграє блукаючий нерв, що передає сенсорну інформацію від кишечника до мозку.

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