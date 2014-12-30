Папайя - кращий продукт для спалювання жиру

У багатьох тропічних і субтропічних країнах плоди папайї охоче їдять за ранковим сніданком, а також вживають для салатів, пирогів, шербетів, соків і кондитерських виробів. Цінителі екзотичних фруктів назвали папайю «їжею XXI століття» - за те, що вона має властивість активно спалювати жир, пише healthinfo.ua.

Дієтологи підтверджують думку про папайю, як про супер-фрукт досить обґрунтовано: в її плодах присутні всі водорозчинні вітаміни. Крім цього, в ній міститься речовина, що діє на жири, - папаїн.

Папаїн - це рослинний протеолітичний фермент класу гідролаз, за своєю фізіологічною дією схожий на шлунковий сік. Тому плоди папайї користуються великою увагою як дієтичний продукт, що сприяє максимальному травленню.

Щоб папайя дійсно проявила себе як природний спалювач жиру, потрібно правильно його вживати. Дієтологи рекомендують їсти папайю безпосередньо перед їжею, під час їжі або відразу після неї. Тільки тоді вона встигне вплинути на з'їдені продукти.