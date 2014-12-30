Вчені назвали каву "найкориснішим наркотиком"

Згідно з міжнародною статистикою, кава - це найбільш часто вживаний у світі напій після води (чай на третьому місці). А вже скільки суперечок - наукових і не дуже - про його корисність. Адже відомо, що з одного боку кава - ідеальний стимулятор для мозку, з іншого - він може викликати спазми судин, пише ubr.ua.

І ось нові дані, які реабілітують ароматний напій. Автори дослідження, опублікованого в New England Journal of Medicine, більше 13 років спостерігали за 40 тисячами людей у віці від 50 до 71 року і прийшли до висновку, що кава знижує смертність. За цей час серед тих, хто щодня пив дві-три чашки кави в день, пішли із життя на 10% менше людей, ніж серед тих, хто взагалі не пив кави.

Професор Жан Костантен, член французької Академії медицини і фармакології, вважає: "Кава - хороший наркотик. Наркотик в тому сенсі, що викликає фізичну залежність. Але він хороший в тому сенсі, що це єдиний наркотик, який не порушує психічну діяльність організму і на відміну від тютюну не отруйний і не є причиною важких захворювань. Любителі хорошої кави, як правило, оптимісти, які ведуть активний спосіб життя. І з віком залишаються живчиками".

Французький дієтолог Жан-Поль Блан вважає: "Кава - це, в першу чергу, задоволення. Вона не представляє небезпеки, якщо не зловживати і не вживати її при вагітності, підвищеній кислотності шлунка і прийомі деяких ліків".