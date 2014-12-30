Вчені виявили гени, що відповідають за агресивність людини

Всього було проаналізовано 1400 студентів у віці 17-18 років. Вчені прийшли до висновку, що гени створюють певний фон для асоціальної поведінки та невиправданої агресії.

Був виявлений фермент МАО-А, що забезпечує енергію для роботи нейромедіаторів. Більшість агресивних молодих людей стикалися з насильством в сім'ї і мали патологічно функціонуючий фермент MAO-A. Таким чином, гени і процес розвитку в дитячому зрости складали один фон для поведінки дорослої людини.

Певну роль, вважають вчені, грає переносник серотоніну 5-HTTLPR. Його знижена активність також підштовхує людей до злочинного життя.

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