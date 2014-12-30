Вчені виявили гени, що відповідають за агресивність людини
14:42, 30 грудня 2014Зарубіжні новини
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Фахівці з Монреаля встановили зв'язок між генами і агресивною поведінкою людини
iStock. Фото: Tomasz Wyszołmirski
Всього було проаналізовано 1400 студентів у віці 17-18 років. Вчені прийшли до висновку, що гени створюють певний фон для асоціальної поведінки та невиправданої агресії.
Був виявлений фермент МАО-А, що забезпечує енергію для роботи нейромедіаторів. Більшість агресивних молодих людей стикалися з насильством в сім'ї і мали патологічно функціонуючий фермент MAO-A. Таким чином, гени і процес розвитку в дитячому зрости складали один фон для поведінки дорослої людини.
Певну роль, вважають вчені, грає переносник серотоніну 5-HTTLPR. Його знижена активність також підштовхує людей до злочинного життя.
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