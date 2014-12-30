Понад 40% випадків раку спричинені шкідливими звичками

Такі висновки оприлюднили британські дослідники, які кажуть, що в одній лише Британії йдеться про 600 тис. випадків раку.

Останні дані організації Cancer Research UK свідчать, що найбільший ризик захворіти на рак пов'язаний із курінням, а на другому місці за ступенем загрози здоров'ю - нездорове харчування.

Ця благодійна організація закликає людей взяти до уваги її висновки і подумати про своє здоров'я в час, коли багато хто приймає рішення змінити щось на краще в Новому році.

Серед порад медиків - заклики зменшити споживання спиртного і регулярно робити фізичні вправи.

Згідно з даними, які охоплюють п'ятирічний період від 2007 по 2011 роки, понад 300 тисяч випадків раку були пов'язані з курінням.

Ще 145 тисяч ракових захворювань були спричинені нездоровою дієтою, що містила велику кількість кулінарних напівфабрикатів.

Огрядність була причиною 88 тисяч випадків раку, а зловживання спиртним спричинилося ще до 62 тисяч ракових захворювань.

Іншими факторами, що доклалися до захворювання, були сонячні опіки і низька фізична активність.

Професор Макс Паркін, який збирав статистику для дослідження організації, сказав: "Не залишається сумнівів, що певні шкідливі звички сильно збільшують ризик захворіти на рак, а дослідження в цілому світі вказують на ті самі ключові фактори ризику".

"Звісно, в святковий час усі люди ходять у гості, частують друзів, тому ми не хочемо заборонити різдвяні ласощі чи вино, але закликаємо подумати про те, як краще подбати про власне здоров'я в 2015 році, - каже професор. - Здоровий спосіб життя не є гарантією того, що раку не буде, але він збільшує шанси на нашу користь, бо зменшує ризик захворіти на рак".

BBCUkrainian.com