Жінки не здатні потамовувати почуття голоду
Ділянки мозку, які відповідають за відчуття апетиту, продовжують активно функціонувати, незважаючи на старання жінок потамувати голод
Американські вчені провели експеримент за участю 23 струнких жінок. Представницям слабкої статі доручили не приймати їжу протягом 17 годин. Після виконання першої умови перед ними поставили по тарілці з їх улюбленими стравами і попросили потамувати в собі почуття голоду, думаючи про що-небудь інше. При цьому дослідники спостерігали за роботою мозку жінок за допомогою позитронно-емісійної томографії, пише toneto.net.
Лікарі з'ясували, що у чоловіків при боротьбі з почуттям голоду ділянки головного мозку, що відповідають за це почуття, ставали менш активні, а у жінок не спостерігалося ніяких змін у мозковій діяльності. Ділянки мозку, які відповідають за відчуття апетиту, продовжували активно функціонувати, незважаючи на старання жінок потамувати голод.