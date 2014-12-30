Шумахер через рік після травми: прогнози невеселі

29 грудня 2013 року Шумахер серйозно травмував голову, коли під час катання на лижах у французьких Альпах ударився об скелю.

Спортсмен проходив лікування в лікарні Гренобля, а у вересні його перевезли до його родинного будинку на Женевському озері.

"Це (одужання - ред.) забере багато часу", - сказала Сабіна Кем.

Її заява надійшла по тому, як колишній французький автогонщик Філіп Стрейфф заявив, ніби Шумахер починає спілкуватися очима.

Менеджер і лікар Шумахера спростували цю заяву.

В інтерв'ю газеті Le Parisien пан Стрейфф розповів, що, наскільки йому відомо, Шумахер почав упізнавати своїх родичів і спілкуватися з ними за допомогою очей.

Колишній гонщик "Формули-1" Стрейфф сказав в інтерв'ю, що отримав цю інформацію від дружини Шумахера і його лікаря.

Однак сам лікар - професор Жерар Сейян - заперечив, що давав бодай якусь інформацію пану Стрейффу.

"Упродовж цілого року я не мав жодного контакту - ні усного, ні письмового, ні фізичного - з Філіпом Стрейффом", - цитує речника хірурга агентство AFP.

Зі свого боку, Сабіна Кем заявила, що Стрейфф не є близьким другом Шумахера і що він не виходив на зв'язок ні з нею, ні з лікарем Сейяном.

Міхаель Шумахер

Народився: 3 січня 1969 року

Перша перемога в Гран-прі F1: Бельгія, 1992 рік

Остання перемога в Гран-прі: Китай, 2006 рік

Кількість перегонів F1: 303

Перемог: 91 (155 разів на подіумі)

Чемпіон світу: 7 разів (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

BBCUkrainian.com