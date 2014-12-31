Тягу до фастфуду викликають позитивні емоції

У багатьох людей нездорова їжа автоматично асоціюється з позитивними емоціями. Саме цей тісний зв'язок заважає подолати спокусу. Ймовірно, подібна асоціація - результат процесу еволюції і життєвого досвіду. До такого висновку прийшли вчені з Університету Фліндерс, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідники показали 192 людям шкідливу їжу. Потім учасники повинні були оцінити за шкалою від 1 до 7 своє бажання їсти нездорову їжу. Опісля вчені попросили добровольців зв'язати фастфуд з позитивно або негативно забарвленими словами, щоб оцінити їх ставлення до такої їжі.

У підсумку дослідники вимірювали, скільки шкідливих продуктів учасники з'їдали протягом 10 хвилин. Чим негативнішою була оцінка фастфуду, тим менше людям хотілося з'їсти нездорову їжу, і тим менше її вони вживали. Вчені зазначають: ймовірно, зв'язок між шкідливою їжею і емоціями можна перебудувати.