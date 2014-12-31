Названо продукти, які допомагають продовжити молодість

Якщо Ви хочете зберегти молодість шкіри на довгі роки і відстрочити прояви ознак старіння, Вам необхідні не тільки косметологічні процедури і засоби, а більше уваги до того, що Ви їсте. Практично щодня публікуються результати досліджень, згідно з якими Ви можете вибирати продукти, які допоможуть Вам продовжити молодість. Для тих, хто не встигає стежити за всіма новинками, ми підготували список продуктів, які пов'язані з поліпшенням здоров'я та зовнішності, пише estet-portal.com.

Гранат - джерело вітамінів

Але не варто обмежуватися продуктами харчування, слід також звернути увагу на те, що ми п'ємо. Згідно з недавнім дослідженням, гранати уповільнюють окислення ДНК (якщо Вас дивує цей термін, окислення по суті означає "знос"). Склянка гранатового соку в день допоможе Вам отримати необхідну дозу вітамінів і антиоксидантів.

Зелений чай допоможе відтермінувати старіння

Зелений чай також уповільнює процес старіння. Цей напій сповнений антиоксидантів, а поживні речовини, що містяться в ньому, можуть допомогти зменшити хронічне запалення, яке відіграє важливу роль у розвитку діабету та інших захворювань.

Важливість кольору

Віддавайте перевагу овочам помаранчевого кольору. Морква, гарбуз, солодка картопля підпадають під цю категорію неспроста. Альфа-каротин дає цим продуктам такий відтінок, а він є дуже корисною для нашого організму.

Не забувайте і про фрукти жовтогарячого кольору. Вітамін С уповільнює процес старіння.