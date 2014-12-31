Тиск у вагітної впливає на інтелект майбутньої дитини

За словами автора дослідження доктора Катрі Райконена, високий кров'яний тиск і пов'язані з ним стани супроводжують близько 10% усіх випадків вагітності.

Райконен зазначив, що такі стани негативно впливають на середовище проживання дитини в утробі матері, пише nashamama.com.

У своєму дослідженні вчені виходили із припущення, що зниження розумової здатності у зрілому віці може походити від стадії внутрішньоутробного розвитку, коли закладається і розвивається більшість структур головного мозку.

Під час дослідження були оброблені дані про кров'яний тиск під час вагітності 398 жінок, які народили хлопчиків між 1934 і 1944 роками.

Причому розумові здібності народжених дітей вимірювалися у зрілому віці, спочатку у 20 років, а наступного разу приблизно у 69 років. Тестова програма випробовувала мовні навички, навички рахунку, просторове та візуальне мислення.

Результати проведеного дослідження свідчили, що ті чоловіки, матері яких страждали від гіпертонії під час вагітності, у 69 років мали показник IQ на 4,36 бала нижчий порівняно з їхніми ровесниками, що не страждали в утробі матері. Аналогічне зниження розумових здібностей було відзначене у 20 років, причому особливо сильно воно було виражене під час вирішення математичних завдань.

Крім того, за словами вчених, вони з'ясували, що передчасне народження на інтелект впливу не чинило, так само як і вид діяльності батька дитини.