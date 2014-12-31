Безпліддя серед молодих чоловіків може бути викликане їх любов'ю до спиртного

Всього п'ять одиниць алкоголю здатні зменшити шанси чоловіки на народження дитини через зниження якості сперми, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India. Лікарі з'ясували це, перевіривши стан 1200 чоловіків у віці 18-28 років у 2008-2012 роках.

У рамках обстеження чоловіки розповідали про те, скільки пили. Також від них було потрібно здати на аналіз зразок сперми і крові. Виявилося, що чоловіки, які регулярно выпивавшие алкоголь у великих обсягах, мали проблеми з якістю сперми. Це відбувалося, якщо споживання перевищувало 7,5 одиниць алкоголю в тиждень. Звичайна пінта пива містить приблизно 2,3 одиниці.

Міцні напої ще небезпечніші, відзначають експерти. Чим більше чоловіки пили, тим менше їх організм виробляв сперматозоїдів.