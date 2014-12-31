Вдалося дізнатися, де живуть генетично ідеальні люди. Згідно з результатами дослідження біолога Лайора Пэчтера з Каліфорнійського університету в Берклі, ідеальними з точки зору генетики людьми є пуерторіканці. На думку вченого, зумовлено це спадщиною іспанців, африканців та представників групи народів таїно. Самі жителі карибського острова зустріли цю новину з гумором, пише direct-press.ru.

В ході роботи біолог прийшов до висновку, що метиси, з населення Пуерто-Ріко, в силу змішування різноманітних рас найбільше наближені до поняття "ідеальної людини". Печтер запевнив, що ідеальна людина повинна володіти генетичним кодом HG00737. За словами вченого, такі люди вже існували. Біолог нагадав, що п'ять уродженок країни ставали володарками титулу "Міс Всесвіт". За цим показником Пуерто-Ріко поступається лише США та Венесуелі. Згідно з даною тезою представниками "пуерторіканського досконалості" можна назвати Дженніфер Лопес і Рікі Мартіна.

Зрозуміло, дослідження Пэчтера ґрунтується на серйозній науковій інформації. Шляхом проведення математичного аналізу учений з'ясував, що передбачувана "ідеальна людина" повинна володіти усіма здоровими генами різних расових груп. За цим параметром таким може бути названа пуерторіканська жінка.

Печтер нагадав, що різні групи населення, розкидані по світу, мають як "хороші" гени, так і ті, що обумовлюють виникнення тих чи інших захворювань. Таким чином, теза про ідеальності пуерториканців не позбавлена сенсу: пройшовши шлях змішання кровей, представники цієї нації стали володарями "хороших" генів різних расових груп.