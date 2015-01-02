Національність впливає на поведінку користувачів смартфонів

Нове дослідження показало: цілі використання смартфонів відрізняються у молодих людей з різних країн. Фахівці з Університету Техасу співпрацювали з корейськими дослідниками. Вони з'ясовували, як часто американські і корейські студенти користувалися смартфонами, і те, навіщо вони їх використовували, розповідає meddaily.ru з посиланням на Business Standard.

Дослідники вибрали ці дві країни через те, що в них більше всього користувачів смартфонів. В Америці смартфони є у 80% молодих людей, а в Кореї - приблизно у 90%. Виявилося, американські студенти в основному користувалися смартфонами заради електронної пошти, текстових повідомлень і соціальних мереж. Корейські студенти використовували гаджети для розваги і пошуку інформації.

Ще одне дослідження, проведене раніше, показало, що студенти приділяють мобільним телефонам занадто багато часу. Близько 60% опитаних студентів визнали: вони, можливо, залежні від свого телефону. Деякі відчували хвилювання, коли мобільний зникав з поля їхнього зору. Дівчата-студентки витрачали на мобільні телефони в середньому 10 годин в день, тоді як студенти чоловічої статі - близько 8 годин. Між тим, надмірне захоплення мобільним телефоном може призводити до негативних наслідків.