Як солодощі впливають на наш організм. Занадто велика кількість цукру може привести не тільки до збільшення ваги, але і викликати депресію, тривогу і стрес, повідомляють американські вчені з Університету Атланти. Харчування з високим вмістом фруктози, яке особливо поширене серед підлітків, підвищує ризик розвитку депресії і тривоги, одночасно змінюючи реакцію мозку на стрес. Фруктоза - цукор, який природним чином міститься у фруктах і овочах, а також додається в оброблені харчові продукти і напої, від печива до морозива, пише svit24.net.

В ході годування щурів продуктами з високим вмістом фруктози було встановлено, що таке харчування може посилити симптоми депресії і тривоги. Дослідники вже пов'язували фруктозу - рак, серцево-судинні захворювання, деменцію, високий кров'яний тиск, ушкодження нирок і цукровий діабет 2 типу.

Фахівці відзначають, що симптоми, пов'язані з депресією і тривогою, можуть бути особливо небезпечні в підлітковому віці, коли розвивається стресова реакція людини. Якщо реакція на стрес в організмі стає дуже чутливою, підлітки ризикують піддатися високим рівням стресу. Тривалий вплив стресу може підвищити кров'яний тиск, послабити імунну систему, підвищити ризик серцевого нападу та інсульту, сприяти безпліддю і навіть прискорити процес старіння.