Плід, який знижує апетит

Стало відомо, який плід знижує апетит. Лише кілька скибочок авокадо під час сніданку або обіду скорочують бажання поїсти протягом наступних трьох годин. На 40 відсотків! Результати дослідження були опубліковані в журналі Nutrition, пише svit24.net.

В експерименті, яке провели вчені Університету Лома Лінда в США, взяли участь дорослі з надлишковою вагою - усіх їх розділили на кілька груп. Одні їли на сніданок страви без авокадо, інші - з ним.

Опісля медики за допомогою спеціальних датчиків стежили за апетитом учасників експерименту. У тих, порція яких була доповнена половинкою свіжого плоду авокадо, бажання перекусити протягом наступних трьох годин було нижчим на 40%, а протягом п'яти годин - на 28%.

Добровольці також почували себе більш ситими у другій половині дня після сніданку з авокадо.

Вчені прийшли до висновку, що після споживання продукту підвищується рівень цукру в крові, що і допомагає довше відчувати себе ситим.