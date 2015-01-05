Класична музика нормалізує показники артеріального тиску

12:45, 05 січня 2015
Зарубіжні новини
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Для нормалізації артеріального тиску можна використовувати не тільки медичні препарати, але і досить незвичайні способи - наприклад, класичну музику або шум моря

Фото: УНИАН

Таких висновків дійшли фахівці з Вашингтона.

Експеримент за участю 50 осіб старшого віку показав: 10-15-хвилинне прослуховування класичної музики (Моцарта, Бетховена) 3 і більше разів в тиждень допомагає знизити артеріальний тиск.

Такі ж результати спостерігалися серед добровольців, які протягом 20 хвилин тричі в тиждень слухали шум моря. Причому позитивна динаміка з`явилася вже через 2 місяці звукотерапії. А вже через 4 місяці кров`яний тиск повністю прийшов у норму у більшості досліджуваних.

До того ж класичні твори і звук моря допомагають концентруватися і розслабитися.

med2.ru

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