Класична музика нормалізує показники артеріального тиску
12:45, 05 січня 2015Зарубіжні новини
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Для нормалізації артеріального тиску можна використовувати не тільки медичні препарати, але і досить незвичайні способи - наприклад, класичну музику або шум моря
Фото: УНИАН
Таких висновків дійшли фахівці з Вашингтона.
Експеримент за участю 50 осіб старшого віку показав: 10-15-хвилинне прослуховування класичної музики (Моцарта, Бетховена) 3 і більше разів в тиждень допомагає знизити артеріальний тиск.
Такі ж результати спостерігалися серед добровольців, які протягом 20 хвилин тричі в тиждень слухали шум моря. Причому позитивна динаміка з`явилася вже через 2 місяці звукотерапії. А вже через 4 місяці кров`яний тиск повністю прийшов у норму у більшості досліджуваних.
До того ж класичні твори і звук моря допомагають концентруватися і розслабитися.
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