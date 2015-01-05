Мозок треба активно тренувати щодня - неврологи

Згідно з дослідженнями провідних фахівців Гарвардської медичної школи і Массачусетського технологічного інституту, саме ці умови дозволяють зміцнити когнітивне здоров`я дорослих. Дотримуючись таких простих загальних правил, можна підтримати роботу мозку і уникнути багатьох розумових проблем, у тому числі і вікових хвороб, що зачіпають мозкові функції, стверджують неврологи.

Правильний раціон харчування – одна з найголовніших умов для захисту мозку. Медики рекомендують дотримуватися здорової, збалансованої дієти, щоб забезпечити організм необхідними мінералами і вітамінами, особливо вітаміном В12, фолієвою кислотою і вітаміном Е, які важливі для пам`яті і підтримки загальної функціональності мозку.

Сон – друга за значенням умова для забезпечення належної роботи мозку, насамперед для обробки нової інформації: щодня необхідно одержувати по 7-8 годин міцного спокійного сну. Мозок активний навіть під час сну, тому якість нічного відпочинку закладає основи для складних біологічних нейронних процесів.

Крім цього лікарі звертають увагу на фізичні вправи - хоч би по півгодини три рази в тиждень. Крім того, тренувати і розум – учені пропонують щодня давати мозку нові завдання і нову інформацію: наприклад, намагатися вивчити іноземну мову або вирішувати логічні задачки.