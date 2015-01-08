Ожиріння - це проблема сімейна

Виявляється, ожиріння батьків підвищує ризик ожиріння і переїдання у дітей. Причому справа тут не тільки в звичках та способі життя. У цьому винна генетика, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Наявність проблем з вагою пов'язана з генами, які сигналізують, коли треба припинити їсти. Заблокована експресія гена POMC, яка контролює харчову поведінку, може підказати, як пов'язаний раціон матері і підвищений ризик ожиріння її дітей.

Надмірне метилювання (модифікація молекули ДНК без зміни самої послідовності) блокує здатність експресувати цей ген. В результаті людина насичується пізніше, ніж у нормі. Переїдає і починає страждати від ожиріння. Цей процес вдалося відтворити на прикладі щурів.

Всі щурята, включаючи потомство здорових тварин, отримували нормальну їжу. При цьому вони аналізували кров на рівень гормонів та відділи мозку на предмет модифікацій особливих ДНК-послідовностей. Виявилося, негативне генетичне перепрограмування, викликане жирним раціоном у матерів деяких щурят, підвищило у молодняка ризик ожиріння.