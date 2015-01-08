Червоне вино запобігає розвитку раку

Алкоголь значно підвищує ризик раку голови і шиї. Однак дослідники з Університету Колорадо з'ясували, що ресвератрол, що міститься в червоному вині, допомагає зменшити ризик. Надмірне споживання алкоголю пошкоджує клітини організму, а ресвератол знищує пошкоджені клітини, які можуть викликати рак.

Про це повідомляє ПІНУ.

Чим більше людина п'є, тим більший збиток вона завдає ДНК. Певні зміни в ДНК призводять до розвитку пухлин. Ресвератрол вибирає найбільш небезпечні клітини (ті, які найбільше підвищують ризик розвитку раку) і усуває їх. Тобто, ресвератрол не рятує від ризику раку, викликаного вживанням алкоголю, повністю. В екстракті виноградних кісточок містяться і інші корисні речовини. Зараз проходять клінічні випробування, в ході яких учені сподіваються з'ясувати, чи може ресвератрол запобігти розвитку раку товстої кишки і печінки. Дослідники також планують оцінити ефективність використання ресвератрола в профілактиці і, можливо, лікуванні раку голови, шиї та інших пухлин.