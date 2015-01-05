Персепсин виявився інформативним маркером сепсису у недоношених дітей

Сепсис з пізнім початком вносить найбільш істотний внесок у причини летальних випадків у недоношених новонароджених. Існує значна потреба в діагностичних інструментах для цього стану.

Пресепсин являє собою фрагмент розчинної форми рецептора CD14, який вивільняється різними імунними клітинами (макрофагами, моноцитами, нейтрофілами) після стимуляції патогенами. Пресепсин відщеплюється від CD14 лізосомальних протеїназ після активації фагоцитозу. Раніше було показано, що у дорослих цей маркер є надійним діагностичним і прогностичним параметром при сепсисі.

В даному дослідженні оцінювалася інформативність визначення рівня пресепсина у недоношених новонароджених при сепсисі з пізнім початком. Рівень пресепсину проспективно визначався у 19 дітей із сепсисом і в групі контролю, у 21 дитини без інфекційних ускладнень, народжених на 32 тижні гестації або раніше. Вимірювання проводилися при включенні в дослідження дітей віком від 4 до 60 днів, а також через 1, 3 і п'ять днів після першого виміру.

Як свідчать результати роботи, рівень пресепсина був вищий у дітей з сепсисом на момент початку дослідження та протягом періоду спостереження (медіана становила 1295 нг/л порівняно з 562 нг/л у контрольній групі).

Площа під характеристичною кривою, властивість діагностичного тесту, яка показує, наскільки добре він розрізняє норму і патологію, склала 0,972. Це значення вказує на високу інформативність визначення пресепсина для виявлення сепсису з пізнім початком у недоношених новонароджених. Інші розрахункові характеристики діагностичного тесту теж виявилися позитивними. За результатами дослідження інформативність пресепсина інформативність перевершила вже відомих і валідованих маркерів сепсису.

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