Яйцеклітини зі шкіри - майже реальність

Наслідки цього досягнення в майбутньому неймовірні, але перш ніж його можна буде використовувати в медицині, доведеться подолати чимало етичних труднощів.

Перепрограмувати клітини шкіри і переводити їх у недиференційований ("стовбуровий") стан навчилися вже кілька років тому. Для того, щоб ці індуковані плюрипотентні стовбурові клітини, або iPS (так їх називають по-науковому) стали сперматозоїдами або яйцеклітинами, треба провести їх через стадію PGC - ембріональних клітин, з яких потім розвиваються тільки статеві.

Щоб клітина змінила спеціалізацію або зовсім втратила її, потрібно додати в живильне середовище, на якому вона зростає, певні речовини в чітко заданих пропорціях. Часто цього буває недостатньо. Наприклад, щоб здійснити перетворення клітин шкіри у статеві, ізраїльським і британським вченим знадобилося пересадити їх в тестікули і яєчники мишей. З клітин, вирощених в яєчниках, згодом утворювалися яйцеклітини, і з тих, що побували в самцях мишей, - сперматозоїди.

Вирощування в мишах - не остання умова. Стовбурова клітина (справжня або колишня клітка шкіри не стане гаметою, поки в ній не працює білок SOX17. Коли цей факт став відомий, з індукованих плюрипотентних клітин навчилися отримувати саме PGC.

Хоча ефективність такого методу неспеціалісту здається незначною (всього 25-40% клітин шкіри стають PCG), насправді відсоток успішних "перетворень" в даному випадку більше, ніж коли б то не було.

Однак попереду на дослідників чекає безліч етичних питань. Як люди поставляться до того, що їх діти були вирощені в мишах? Можна культивувати штучні PGC в організмі людини? Як протестувати методики у клініці, враховуючи те, що закони багатьох країн забороняють створення людських ембріонів для дослідницьких цілей?

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