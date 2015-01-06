Більшість видів раку не пов'язані зі способом життя - вчені

Про це йдеться у новому дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Science.

Команда американських фахівців спробувала пояснити, чому деякі тканини є в мільйони разів більш уразливими до раку, аніж інші.

Згідно з висновками дослідження, до появи двох третин видів раку, які проаналізували вчені, призвели випадкові мутації, а не спосіб життя людини.

У цьому випадку єдиним варіантом для запобігання розвитку хвороби є раннє діагностування.

Втім, одна третина видів раку, що лишилася, все ж значною мірою залежить від нашого вибору.

Від способу життя залежать деякі із найбільш поширених і смертоносних видів раку, зокрема рак легенів і шкіри.

Крім того, незалежне дослідження, проведене британським фондом Cancer Research UK, свідчить, що близько 40% всіх видів ракових захворювань спричинені впливом зовнішніх чинників.

У фонді зауважують, що куріння, надмірна вага, спосіб харчування і рівень споживання алкоголю є доведеними факторами у виникненні багатьох видів раку.

BBCUkrainian.com