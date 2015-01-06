Причини крихкості кісток

З допомогою мікротомографії та комп'ютерної томографії високої роздільної здатності вчені вивчили і порівняли суглоби кінцівок у сучасної людини, шимпанзе і гомінід (родина, до якої належать люди і людиноподібні мавпи), парантропа, неандертальця і ранніх представників людини розумної (Homo sapiens).

Як виявилося, тільки сучасні люди мають низьку щільність кісткової тканини, особливо в суглобах нижніх кінцівок. На думку дослідників, такі еволюційні зміни можуть бути результатом переходу від кочового способу життя до осілого (у зв'язку з розвитком землеробства).

«Сучасна людина живе в культурному і технологічному середовищі, що несумісне з нашої еволюційної адаптацією. Сім мільйонів років еволюції гомінідів були орієнтовані на дії і фізичну активність для того, щоб вижити, але в останні 50 -100 років ми ведемо сидячий спосіб життя, - зазначив один з авторів дослідження Колін Шоу (Colin Shaw). - Ми могли б бути такими ж сильними, як орангутанг, однак ми не такі, позаяк недостатньо навантажуємо наші кістки, через що вони стають слабкими, отже, при старінні у нас частіше спостерігаються переломи, чого не спостерігалося в наших предків».

med2.ru