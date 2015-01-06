Жертв лихоманки Еболи вже понад 8 тисяч - ВООЗ

За даними ВООЗ на 5 січня, число заражених вірусом Ебола в трьох країнах становить 20 тисяч 656 осіб. У Сьєрра-Леоне за останні три дні зафіксовано пік смертності від лихоманки, протягом яких у країні померло 88 осіб. Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер, яке цитує Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

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Геморагічна лихоманка Ебола - смертельна хвороба, яка може поширюватися через прямий незахищений контакт з кров'ю або виділеннями інфікованої людини, а також в результаті контактів з предметами зараженої людини.

Специфічного лікування лихоманки Ебола або ефективної вакцини проти неї немає, але після спалаху хвороби на початку року про розробку перспективних препаратів проти неї повідомляли виробники в США, Японії і Канаді. ВООЗ визнала етичним використовувати для лікування хвороби експериментальні ліки.