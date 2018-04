Операції зі зниження маси тіла впливають на тривалість життя

Люди, що страждають ожирінням, вдаються до операцій як до допоміжних засобів в боротьбі із зайвими кілограмами. Згідно з результатами дослідження, опублікованими в The Journal of the American Medical Association, пацієнти, що пройшли подібні процедури мали більш низькі ризики смертності, ніж люди, які відмовилися від оперативного втручання.

Найпоширеніші операції зі зниження ваги - шлункове шунтування, бандажування шлунка і рукавна гастропластика.

Суть першої процедури полягає у створенні невеликого резервуара у верхній частині шлунка, здатного вмістити зовсім маленьку кількість твердої їжі. Далі створюється обхідний шлях, по якому з'їдена пацієнтом їжа минає більшу частину шлунка і частину тонкого кишечника. При бандажуванні шлунка накладається кільце на верхній його відділ. Таким чином видаляється близько 80% шлунку. Операція рукавної гастропластики полягає в подовжній резекції тіла і дна шлунка.

Проведені дослідження пов'язують хірургію втрати ваги з поліпшенням якості життя, зменшенням ризиків для здоров'я, а також зниженням смертності в цілому.

У дослідженні, наведеними у науково-дослідному інституті здоров'я в Сіетлі, штат Вашингтон, взяли участь 2500 людей, які зазнали баріатричної хірургії в період між 2000 і 2011 роками. Середній вік пацієнтів склав 52 роки, а середній індекс маси тіла - 47. Для порівняння тривалості життя їх результати зіставляли з контрольною групою з 7642 осіб, які мали такі ж показники середнього віку та індексу маси тіла, але не пройшли операції по зниженню ваги.

Близько 55% учасників дослідження мали діабет, багато страждали іншими захворюваннями, пов'язаними з ожирінням. Такими як хвороби серця, високий кров'яний тиск і артрит.

Під час 14-річного спостереження було зареєстровано 263 смертельних випадків серед пацієнтів, які пройшли операції зі зниження ваги, і 1277 смертей в контрольній групі.

Протягом першого року смертність серед пацієнтів, що перенесли баріатричну хірургію, була на рівні 2,4% в порівнянні з 1,7% в контрольній групі. Це свідчить про те, що операція по зниженню ваги не подовжує тривалість життя у перший рік після процедури.

Тим не менш, показники смертності пацієнтів, які перенесли подібні хірургічні втручання, через 5 і 10 років були 6,4% і 13,8% відповідно. У порівнянні з показниками смертності 10,4% і 23,9% у контрольній групі. Це говорить про те, що хірургія втрати ваги в перспективі позитивно впливає на тривалість життя.

"Результати нашого дослідження можуть мати широкі наслідки в заохоченні втрати ваги в цілому. Пацієнти з більш низьким індексом маси тіла живуть довше", - прокоментував дане дослідження доктор Девід Артерберн.

