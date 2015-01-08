Надлишок холестерину в їжі зумовлює розвиток захворювань кишечника

Результати роботи опубліковані в журналі Nature Communications.

Відомо, що харчування західного типу пов'язане з розвитком хронічних захворювань кишечника, наприклад, з виразковим колітом і хворобою Крона, однак точний механізм, який зумовлює збої в роботі кишечнику за дії холестерину, досі залишався нерозкритим до кінця.

Дослідження на моделі рибок даніо реріо (Danio rerio) показало, що вже через кілька годин після поїдання багатої холестерином їжі (в експерименті використовували розчинені у воді густі вершки) в їх кишечнику запустився запальний процес. Як виявилося, це пов'язано з тим, що холестерин зв'язується з білками, що вистилають кишковий епітелій. Крім того, мікроорганізми кишечника активують в епітеліальних клітинах спеціальний білковий комплекс в макрофагах і нейтрофілах, який призводить до запуску запальної реакції при контакті клітини з патогенними бактеріями і іншими чужорідними агентами.

Через десять днів багатої холестерином харчування у піддослідних тварин порушилася нормальна перистальтика кишечника. Це, на думку авторів дослідження, є одним з перших ознак розладів шлунково-кишкового тракту, наприклад, синдрому подразненого кишечника. Тепер вчені планують продовжити свої дослідження, щоб в майбутньому визначити, чи можна екстраполювати отримані дані на організм людини.

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