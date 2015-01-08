Вчені з США розробили антибіотик нового покоління

Дослідники з Північно-Східного університету США в Бостоні розробили техніку вирощування бактерій в ґрунті в лабораторних умовах. Опубліковане в журналі Nature дослідження привело до відкриття 25 нових антибіотиків, один з яких - теїксобактин - показав свою ефективність в лікуванні мишей від інфекцій, стійких до ліків, передає Бі-бі-сі.

Передбачається, якщо тести на людях пройдуть успішно, новий препарат може стати першим антибіотиком нового класу за майже 30 років.