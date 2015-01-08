Вчені з США розробили антибіотик нового покоління
11:10, 08 січня 2015Зарубіжні новини
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Вчені з США стверджують, що знайшли новий спосіб створення антибіотиків, який зможе допомогти в боротьбі зі зростаючим числом інфекцій, стійких до препаратів
www.dsnews.ua
Дослідники з Північно-Східного університету США в Бостоні розробили техніку вирощування бактерій в ґрунті в лабораторних умовах. Опубліковане в журналі Nature дослідження привело до відкриття 25 нових антибіотиків, один з яких - теїксобактин - показав свою ефективність в лікуванні мишей від інфекцій, стійких до ліків, передає Бі-бі-сі.
Передбачається, якщо тести на людях пройдуть успішно, новий препарат може стати першим антибіотиком нового класу за майже 30 років.
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