Вчені з США розробили антибіотик нового покоління

11:10, 08 січня 2015
Зарубіжні новини
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Вчені з США стверджують, що знайшли новий спосіб створення антибіотиків, який зможе допомогти в боротьбі зі зростаючим числом інфекцій, стійких до препаратів

www.dsnews.ua

Дослідники з Північно-Східного університету США в Бостоні розробили техніку вирощування бактерій в ґрунті в лабораторних умовах. Опубліковане в журналі Nature дослідження привело до відкриття 25 нових антибіотиків, один з яких - теїксобактин - показав свою ефективність в лікуванні мишей від інфекцій, стійких до ліків, передає Бі-бі-сі.

Передбачається, якщо тести на людях пройдуть успішно, новий препарат може стати першим антибіотиком нового класу за майже 30 років.

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