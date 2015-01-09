Новорічне застілля "псує" медичні аналізи

Новорічні свята вже давно стали символом рясних і численних застіль, які складаються з комбінованих важких і дуже жирних страв, супроводжуваних надзвичайно великою кількістю вживання алкоголю. Іншими словами, новорічні свята - дуже серйозний стрес для організму людини. З іншого боку, вихідні після нового року для багатьох - хороша можливість зайнятися своїми справами, на які не знаходилося часу в робочі дні. Зокрема, це стосується здоров'я. Лікарі радять більше гуляти на свіжому повітрі, займатися зимовими видами спорту або почати з самого головного - здати аналізи, щоб оцінити стан свого здоров'я, пише meddaily.ru.

Коментує Нона Овсепян, лікар-консультант Незалежної лабораторії ІНВІТРО: "Якщо ви маєте намір пройти обстеження в новорічні свята, то не завадить знати деякі важливі речі. Щоб результати аналізів відображали справжню картину стану організму, необхідна певна підготовка. Лабораторні дослідження з великою чутливістю відображають патологічні зміни стану людини. Але на результати аналізів певною мірою впливають і інші фактори: харчування, алкоголь, лікарські засоби, емоційні навантаження. Неконтрольований прийом алкоголю може викликати зміну активності ферментів і концентрації субстратів крові. Часте куріння здатне спровокувати прикордонне підвищення рівня деяких онкомаркерів".

За словами Овсепян, рясна, жирна їжа, в першу чергу, впливає на біохімічний аналіз крові та аналіз сечі. При недотриманні правил підготовки до лабораторного дослідження може виникнути гемоліз - руйнування еритроцитів у сироватці крові. Це робить проведення дослідження неможливим. "Не всі знають, але після рясного і тривалого прийому їжі протягом кількох днів у результатах досліджень може бути виявлено підвищення значень холестерину, білірубіну, амілази, які, як правило, говорять про порушення в роботі підшлункової залози. На УЗД органів черевної порожнини можуть бути виявлені ознаки гострого холециститу і панкреатиту", - підкреслює експерт.

Відповідно до загальних рекомендацій, щоб підготувати організм до лабораторним дослідженням в звичайному режимі харчування, рекомендується 24 години не вживати алкоголь і 12 годин їжу. У святкові дні, враховуючи підвищене вживання жирної їжі та алкоголю, перед проведенням досліджень необхідно перейти на здоровий режим харчування як мінімум за 3-4 дні до здачі аналізів.