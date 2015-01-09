Психологи розповіли, що щасливі пари засинають одночасно. Режим сну закоханих може багато чого розповісти про їхні стосунки.

Як показало дослідження, проведене в Університеті Піттсбурга, люди, які лягають спати одночасно, найбільш задоволені якістю своїх відносин, повідомляє The Hindustan Times.

Крім того, у стосунках закоханих, що спали лицем до лиця, в основному, все було добре. А от партнери, які спали спина до спини чи далеко один від одного, найчастіше конфліктували. Чим далі один від одного спали люди, тим більше у них було розбіжностей.

Зазначимо, раніше було доведено, що подружжя, які сплять на відстані менше семи сантиметрів один від одного, дуже задоволені своїми відносинами. Найменше задоволені відносинами ті, хто спить на відстані більше 70 сантиметрів. Крім того, дуже важливий тілесний контакт. На думку дослідників з Мічиганського університету, обійми після сексу формують сильну прихильність до партнера, особливо у жінок. Так, чим ближче один до одного сплять люди, тим вони щасливіші у відносинах.