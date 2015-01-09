Чому жінкам треба пити каву

Французькі вчені з’ясували, що на пам’ять жінок віком понад 65 років добре впливає кофеїн. Тестування, проведені двічі з різницею в чотири роки, показали, що в тих жінок, котрі пили по три чашки кави на день, пам’ять була ліпша. На чоловіків кофеїн не подіяв, пише gazeta-misto.te.ua.

Аналогічного висновку дійшли і японські медики. За їхніми даними, шанувальниці кави до того ж рідше хворіють на рак товстого кишківнику. Причому ризик захворіти зменшується вдвічі в тих, хто випиває більше трьох чашок на день.

Чому кофеїн діє так лише на жінок? Медики пояснюють це тим, що жінки чутливіші до стимуляторів, а чоловіки — менш чутливі, тож кофеїн на них не діє.