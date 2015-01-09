Які алкогольні напої викликають сильне похмілля

Британські вчені склали рейтинг алкогольних напоїв, які "радують" сильним похміллям.

Горілка - не містить вуглеводів і цукру, усі її калорії від етанолу (сім калорій на грам). Це найбільш "чистий" алкогольний напій, що не містить майже ніякого "сміття", традиційно утворюється в процесі бродіння. А від прийому цього "сміття" часом і виникає сильне похмілля. Незважаючи на 40 градусів, горілка має найменший похмільний вплив з усіх спиртних напоїв за даними Британської медичної асоціації. Але не забувайте, що горілка може стати причиною важкого отруєння алкоголем, бо в поєднанні з соком та іншими напоями її майже не відчуваєш на смак, пише 4mama.com.ua.

Рівень похмілля - 3 з 10.

Віскі - 80 калорій на 35 мл. Класичний солодовий віскі має високий рівень елагової кислоти, яка пригнічує ріст пухлин, що викликається деякими канцерогенами. Кислота вбиває ракові клітини і не зачіпає здорові. Однак після віскі часто трапляються напади ірраціональної поведінки людей, тобто важкого сп'яніння. Віскі швидше засвоюється організмом і сильніше "б'є по мізках".

Рівень похмілля - 8 з 10.

Біле вино - 130 калорій на 175 мл, у напівсолодких винах трохи більше. У м'якоті винограду міститься тирозол і гідротирозол, які допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину. Однак у вині використовують сульфіти, щоб домогтися білого кольору, а вони часто є причиною похмілля.

Рівень похмілля - 6 з 10.

Червоне вино - 120 калорій в стандартному келиху, трохи менше цукру, ніж в білому вині. У червоному вині більше антиоксидантів, що запобігають утворенню кров'яних згустків і знижують запалення. Це дуже корисно для серця. Проте любителі червоного вина відчувають великі страждання від похмілля, ніж прихильники білого вина або пива, бо червоне вино робиться з двох типів алкоголю - етанолу та метанолу. А печінка спочатку розбирається з етанолом, змушуючи метанол "чекати своєї черги".

Рівень похмілля - 7 з 10.