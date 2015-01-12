Щедрі люди щасливіші і здоровіші

Щедрих людей не так вже й багато - мало кому хочеться ділитися своїми грошима, речами або навіть нематеріальними благами.

Тим не менш, відомо, що рівень щастя серед щедрих людей помітно вищий, і, як показали недавні дослідження, такі люди рідше хворіють і мають краще здоров'я, пише healthyliving.com.ua.

Чому так відбувається? Насправді прояв щедрості - це соціальний феномен, пояснюють психологи. Людина може отримати, тільки віддаючи. В даному випадку, віддаючи частинку своїх благ, ми отримуємо натомість набагато більше. Звичайно ж, якщо ми це робимо не з-під палиці.

Які переваги щедрості для здоров'я:

Допомога іншим знижує тиск

Це непросто пояснити, але дослідження показало, що щедрі люди, які допомагають іншим, мають менше проблем з підвищеним тиском. Автори дослідження впевнені, що це пов'язано з вдячністю людей, яким вони допомагають.

Допомога іншим знижує рівень стресу

Егоцентрична людина постійно сконцентрована на своїх проблемах, тому вона часто перебуває в стані стресу. Люди, які з радістю допомагають іншим, мають на 40% менший рівень стресу, тому що вони не зосереджені виключно на собі, і для них співчуття і вміння зрозуміти - зовсім не порожні слова.

Щедрі люди довше живуть

Ризик передчасної смерті таких людей нижчий на 30%, показало дослідження вчених з США. Такий результат вони пов'язують знову-таки з більш низьким рівнем стресу і меншою схильністю до серцево-судинних захворювань.

Щедрі люди більш щасливі

Відзначено, що щедра людина частіше перебуває в гарному, піднесеному настрої, більш задоволена своїм життям і в цілому більш щаслива порівняно з іншими.