Ін'єкційні гормональні контрацептиви підвищують ризик зараження ВІЛ-інфекцією

Як виявилося, використання оральних контрацептивів не впливає на ризик інфікування, але при застосуванні депо-медроксипрогестерону ацетату (Депо-Провера), цей ризик помірно підвищується.

Дослідники з Університету Каліфорнії в Берклі, США провели систематичний огляд і мета-аналіз робіт, присвячених впливу гормональних контрацептивів (комбінованих оральних контрацептивів, прогестинових препаратів та ін'єкційних контрацептивів - депо-медрокспрогестерона ацетату і норетистерон енантату) щодо ризику захворювання на ВІЛ.

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Аналіз даних 12 спостережних досліджень, проведених у країнах Африки південніше Сахари, показав 40% підвищення ризику інфікування ВІЛ при використанні депо-провера. У загальній популяції жінок воно склало 31%, а у жінок з якимись факторами, що сприяють зараженню (наприклад, у залучених в комерційний секс) було більше. При цьому не було виявлено підвищення ризику у жінок, що використовують оральні контрацептивні препарати або норетистерон енантат.

Автори відзначають, що виявлене ними збільшення ризику інфекції не виправдовує відмову від використання депо-провера у жінок у загальній популяції. Подібні дії призведуть до того, що значній кількості жінок будуть недоступні безпечні засоби контрацепції. Супутнє збільшення кількості небажаних вагітностей і висока материнська смертність у країнах, що розвиваються, можуть спричинити підвищення загальної смертності серед жінок.

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Механізм, що визначає виявлене збільшення ризику зараження ВІЛ, невідомий. Крім більш мінімального використання презерватива жінками, які отримують гормональну контрацепцію, ці препарати можуть впливати на жіночі статеві шляхи, флору піхви або імунну відповідь, підвищуючи сприйнятливість до ВІЛ. Залишається незрозумілим, чому підвищення ризику виявлено тільки для ін'єкційних форм.

Автори відзначають, що необхідно збільшувати доступність різних видів контрацепції для жінок і сприяти використанню безпечних і ефективних методів. Крім того, потрібна робота по створенню нових засобів запобігання небажаної вагітності і поширення інфекційних захворювань.

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