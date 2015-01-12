В Іллінойсі дозволили використання марихуани для дітей-аутистів

Батьки, які вірять у цілющі властивості конопель, готові піти на ризик заради кращого самопочуття дітей, незважаючи на відсутність клінічних досліджень в області впливу препарату на мозок дитини.

"Ми можемо сказати, що наш син почувається краще. Тепер він виходить, щоб пограти з братом. Простежується кращий зоровий контакт. Якщо він помічає щось смішне по телевізору, то починає плескати в долоні", - коментує вплив медичної марихуани Ніколь Гросс, мати хлопчика, який страждає аутизмом і епілептичними припадками.

Темно-зелене їдка олія, яку отримують з гібридного сорту марихуани під назвою "Павутина Шарлотти", до складу якої входить інгредієнт, який вводить людей в стан наркотичного сп'яніння. Засіб не було перевірено в ході клінічних випробувань ефективності або безпеки, але визнано законним у штаті Іллінойс.

Лікарі попереджають про негативний вплив марихуани на здоров'я дітей. "Існують докази довгострокової шкоди внаслідок хронічного вживання марихуани на мозок для дітей до 18 років", - говорить доктор Леслі Мендоза Темпл, лектор про медичну марихуану в Академії Іллінойсу. Вона вважає доцільним використовувати рослину лише у випадках, коли традиційні методи лікування вичерпані і не принесли результатів.

Багато сімей, що мають хворих дітей, відправлялися на лікування до штату Колорадо, де такого роду терапія вважалася законною і раніше. Результати обстеження 58 неповнолітніх пацієнтів Дитячого госпіталю Колорадо показали, що значні поліпшення не були відзначені. При цьому сім'ї, які приїхали в штат Колорадо, в три рази частіше відзначали позитивний ефект терапії, ніж сім'ї, які вже жили там.

Департамент охорони здоров'я Іллінойсу оголосив, що неповнолітні пацієнти зможуть отримувати "Павутиння Шарлотти", за згодою двох лікарів, а не одного, як у випадку з дорослими людьми.

"Я знаю, що багато батьків приходять до нас в розпачі. Тому в Іллінойсі стартував державний законодавчий і нормативно-правовий процес розширення сфери застосування медичної марихуани для сімей, які дивляться на це, як на останню надію", - сказав доктор Джоел Фрадер, педіатр дитячої лікарні Лур'є в Чикаго.

"Законна" марихуана поки не виросла в Іллінойсі. Потенційні виробники чекають початку видачі ліцензії для посадки насіння першого врожаю. Ймовірно, перша партія ліків в штаті з'явиться вже влітку.

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