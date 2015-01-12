FDA зареєструвала новий антикоагулянт

Таблетований лікарський засіб едоксабан (edoxaban) призначений для лікування тромбозу глибоких вен і емболії легеневої артерії у пацієнтів, які вже пройшли терапію одним із ін'єкційних антикоагулянтів.

Безпека та ефективність едоксабана в терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією оцінювалася за участю понад 21 тис. пацієнтів. Як показали результати порівняльних клінічних досліджень, ефективність нового ЛЗ в профілактиці інсульту порівнянна з варфарином. При цьому на тлі прийому едобаксабана реєструвалося менше випадків масивних кровотеч.

Ще майже 8,3 тис. добровольців було задіяно в клінічних дослідженнях, спрямованих на оцінку дії едоксабана у лікуванні тромбозу глибоких вен.

Препарат з'явиться на ринку під торговою назвою Савайса (Savaysa).

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