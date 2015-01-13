Статини - ефективний засіб профілактики серцевих захворювань у жінок

Даних про використання гіполіпідемічної терапії у жінок раніше було недостатньо, тому що наслідки атеросклерозу у них розвиваються в більш пізньому віці і в більшості досліджень статинів краще представлені пацієнти чоловічої статі, відзначають автори. У новому мета-аналізі показано, що прийом цих препаратів приносить користь не тільки жінкам з вже сформованою серцево-судинною подією, але й пацієнткам з високим ризиком таких захворювань (як первинна профілактика).

Дослідники з Університету Сіднея вивчили дані 27 клінічних досліджень. Оцінювалися ефекти щодо основних судинних подій, інсультів, процедур реваскуляризації та летальності, нормовані на зниження рівня холестерину. Вони порівнювалися між чоловіками і жінками з урахуванням інших втручаються факторів.

Провівши аналіз даних вчені констатували, що лікування статинами зменшує ризик серцево-судинних ускладнень (інфаркту міокарда, інсульту, операції аорто-коронарного шунтування, серцевої смерті) на 21% на кожне зниження рівня холестерину ЛПНЩ на 1 ммоль/л. В підгрупах чоловіків і жінок зниження ризику було близьким.

Загальний ризик смерті і у чоловіків, і у жінок при прийомі статинів знижувався на 9% на кожен 1 ммоль/л зниження рівня холестерину ЛПНЩ. Подібні висновки вперше зроблені для жінок, ні в одному дослідженні лікування статинами вони не формулювалися.

Автори вважають, що дані результати будуть сприяти більш масштабному проведенню первинної фармакологічної профілактики серцево-судинних ускладнень у жінок. В цілому, підсумки їх роботи відповідають загальній тенденції призначати статини пацієнтів без захворювань серця і судин, але з істотним ризиком цих станів.

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