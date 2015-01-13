Мигдаль знижує рівні "поганого" холестерину у крові

Дослідники з Університету Пенсільванії з'ясували: включення мигдалю в щоденний раціон допомагає боротися з абдомінальним жиром, що є фактором ризику розвитку хвороб серця. Вживання 1,5 унції (42 грамів) мигдалю кожен день значно знижує ризик, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Zee News. У дослідженні, яке тривало дванадцять тижнів, взяли участь 52 людини середнього віку з надмірною вагою. Учасники були здорові, але мали високі рівні загального та "поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності).

Добровольців розділили на дві групи. Всі учасники дотримувалися однакових дієт для зниження рівня холестерину. Єдина відмінність полягала в тому, що добровольці з першої групи в якості перекусу з'їдали 42 грами цілісного мигдалю, а учасники з другої групи - банановий мафін. Кількість калорій в споживаних під час перекусу продуктах була однаковою.

У результаті в учасників, які їли мигдаль, порівняно з тими, хто їв мафіни, зменшилася кількість абдомінального жиру, а також знизилися рівні загального, "поганого" холестерину та інших жирів у крові. Крім того, мафіни знижували рівень "хорошого" холестерину (ліпопротеїнів високої щільності).