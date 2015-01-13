Вчені виявили, де у мозку людини розміщене сумління

За даними науковців Оксфордського університету, у мозку людини є відділ, що відповідає за сумління. До таких висновків вони прийшли після дослідження за участю 25 чоловіків і жінок. Завдяки цим дослідженням вчені хотіли визначити, чи є совість чисто психологічним поняттям або має чітке розташування в корі мозку, пише estet-portal.com.

Після магнітно-резонансного дослідження були отримані відомості про префронтальні ділянки головного мозку людини. Частина головного мозку, що відповідає за совість, була виявлена завдяки порівнянню мозку людини з мозком примата (вони мають практично ідентичну схожість). При цьому у приматів відсутня та частина мозку, яка відповідає за сумління. Таким чином, вчені прийшли до висновку про наявність сумління у людей і її відсутність у тварин.

Ділянка, що відповідає за людське сумління, розміщується за бровами. Цей невеликий кулястий згусток тканини змушує людей оцінювати свої дії і розподілити їх на хороші та погані вчинки.